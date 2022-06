Liemarvin Bonevacia heeft goede resultaten bereikt op de internationale atletiekwedstrijden in het Tsjechische Ostravaals. De Curaçaose atleet eindigde als tweede op de 400 meter in 45,55 seconden. De Dominicaanse sprinter Alexander Ogando was net iets sneller met 45,37 seconden.

Meer over liemarvin bonevacia Ostravaals