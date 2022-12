‘Lifetime Achievement Award’ voor oprichter General Catering

Boy Magdalena, de oprichter en ceo van General Catering is in de prijzen gevallen. Hij kreeg gisteren de ‘Lifetime Achievement Award’ uitgereikt door de voorzitter van de Global Entrepreneur Week Curaçao. De prijs gaat jaarlijks naar ondernemers of organisaties die een voorbeeld zijn voor anderen. Het cateringbedrijf viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum. Daarnaast deelt Magdalena zijn kennis met verschillende organisaties als bestuurslid of adviseur. Zelf zegt hij zijn land te willen dienen.