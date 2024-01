Lijst bedreigde diersoorten verder uitgebreid

De lijst van bedreigde diersoorten in onze regio is onlangs uitgebreid. Dat heeft de Dutch Caribbean Nature Alliance bekend gemaakt. Daarmee is de reuzenmanta, de Antillenleguaan, de oceanische witpunthaai of de walvishaai beschermd. Dat betekent dat het pakken, bezitten, doden of verhandelen van deze soorten en hun producten verboden is. Op die manier moet de biodiversiteit in het Caribisch gebied worden behouden.

De vier dieren staan op een lijst (bijalge 2) in het zogenaamde ‘SPAW-control’. Op een andere lijst zijn de Caribische rifhaai en de papegaaivis toegevoegd. Deze lijst is minder streng, maar er wordt nog steeds opgeroepen tot maatregelen om de bescherming en het herstel van de opgenomen soorten te waarborgen.