Limestone resort gesloopt

Het Limestone Holiday Resort is gesloopt. Het hotelcomplex aan het binnenwater van Brakkeput is in opdracht van Stichting Johannes Bosco met de grond gelijk gemaakt. Daarmee is een einde gekomen aan een jarenlang dispuut tussen de resorteigenaren en de stichting, die eigenaar is van de grond. Johannes Bosco staat commerciële activiteiten op haar terreinen niet toe. De oprichter van Limestone, Roel Jungslager overleed in 2017. Sindsdien zitten zijn erven in de clinch met de stichting. De rechter gaf Johannes Bosco in 2021 gelijk. Nu twee jaar later is het complex onder de sloophamer gegaan. Foto: Roland van Rosberg