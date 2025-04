‘Listen to the Voices’ wint Yellow Robin Award 2025 tijdens Curaçao International Film Festival

Het Curaçao International Film Festival maakt met trots bekend dat de film ‘Listen to the Voices’ van Maxime Jean-Baptiste uit Frans Guyana is bekroond met de Yellow Robin Award 2025. Deze film viel volgens de jury op door de vloeiende vermenging van documentaire en fictie, en vertelt een diep ontroerend verhaal over herinnering, gemeenschap en heling. Aan de Yellow Robin Award is een geldprijs van 6.500 Amerikaanse dollar verbonden en ‘Listen to the Voices’ zal tevens vertoond worden op twee internationaal gerenommeerde filmfestivals: het Morelia International Film Festival in Mexico en Film by the Sea in Nederland.

De Yellow Robin Award Competition is gestart in 2013 en beleefde dit jaar zijn negende editie. De competitie richt zich op eerste en tweede speelfilms van opkomende filmmakers uit het Caribisch gebied, Centraal- en Zuid-Amerika en de bredere diaspora. De jury van 2025 stond onder voorzitterschap van Daniela Michel, oprichter van het Morelia International Film Festival, en bestond verder uit Ailsa Anastatia en Sinuhe Oomen. De jury prees de winnende film om zijn ‘gevoelige filmische taal en emotionele gelaagdheid’. ‘Zonder ooit expliciet geweld te tonen, weet Listen to the Voices de impact van het verleden voelbaar te maken via zorgvuldig gecomponeerde beelden, geluid en de centrale rol van muziek’, aldus de jury.