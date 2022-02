Lof voor agent die leven van peuter heeft gered

Politieagent Otniel d’Aguiar is voor zijn heroïsche daad in het zonnetje gezet. Afgelopen weekend redde hij het leven van een tweejarige peuter die in een zwembad was gevallen. Door zijn snelle optreden overleefde de peuter het ongeluk. Minutenlang reanimeerde hij samen met de moeder het slachtoffer tot de ambulance arriveerde. Premier en waarnemend minister van Justitie Gilmar Pisas prijst de agent voor zijn snelle handelen. Dit was de eerste keer dat de heldhaftige agent zich in zo’n situatie bevond. Volgens D’Aguiar verdienen ook zijn collega’s lof. Als team hebben ze het leven van de peuter gered.