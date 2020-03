Lokale besmetting bevestigd

Er is sprake van zeker één lokale besmetting op Curaçao. Dat zei Epidemioloog Izzy Gerstenbluth vandaag in de persconferentie. Gerstenbluth zei dat het het belangrijkste in deze eerste fase is om thuis te blijven en dat je je juist nu aan de regels houdt. Anders zijn alle maatregelen voor niets geweest. De besmette personen zitten in isolatie, ondertussen wordt onderzocht wat de route van de besmetting is. Het is echter moeilijker te controleren als mensen nog dingen samen doen. Daarom moet dit zoveel mogelijk vermeden worden.

Er zijn op moment nog steeds 11 Coronabesmettingen bekend op Curaçao. Hiervan zijn twee mensen genezen, één iemand is overleden, twee mensen liggen in het ziekenhuis en de rest zit thuis in isolatie. Op dit moment wordt er ook gewerkt aan een steekproefsgewijze test. Hiervoor zijn 2500 tests nodig, deze zijn besteld, maar op dit moment is deze hoeveelheid nog niet aanwezig op het eiland.