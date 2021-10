Lokale medisch specialisten sturen brandbrief naar minister GMN

Lokale medisch specialisten hebben maandag via een brandbrief aan minister Dorothy Pietersz-Janga van GMN hun ongenoegen geuit over haar Ivermectine-uitspraken in een interview op TV Direct. De brief is ondertekend door vertegenwoordigers van de Curaçaose Huisartsen Vereniging, de Bloedbank, de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao en Medisch Staf Bestuur. De minister gaf tijdens het interview aan niet negatief te staan tegenover het gebruik van het middel tegen Covid-19. De minister suggereerde dat het gebruik van Ivermectine in bepaalde landen met succes wordt toegepast. Volgens de ondertekenaars van de brief klopt daar echter niets van. In landen als Brazilië, Peru en Bolivia heeft de toepassing van Ivermectine volgens de medisch specialisten niet tot het gewenste effect geleid en zijn er veel dodelijke slachtoffers gevallen. De redactie van ParadiseFM heeft contact opgenomen met de ondertekenaars. In een korte reactie gaf Bloedbank-directeur Ashley Duits aan een antwoord van de minister te willen afwachten.