‘Lokale situatie wat betreft soa’s is zorgwekkend’

Zulienne Paster van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur legt in de overheids-podcast “Ki bo ke men?” uit de lokale situatie wat betreft soa’s zorgwekkend is. De sexueel overdraagbare aandoeningen die het vaakst voorkomen zijn chlamydia, gonorroe en syfilis. Dit zijn bacteriële infecties die behandeld kunnen worden met antibiotica. Wie de voorgeschreven medicijnen correct inneemt, geneest er van. Binnen de SOA-afdeling biedt het ministerie hulp en begeleiding aan. Iedereen die geïnteresseerd is om zich te laten testen, kan tijdens kantooruren langskomen.

Paster legt uit dat in 2009 het ministerie is gestart met een programma genaamd Gezonde en Verantwoorde Seksuele Educatie, onder het thema Biba Amor (Leef Liefde). Tien jaar later kreeg dit programma een ‘klein broertje’ met de naam Biba Amistat (Leef Vriendschap). Het SOA-centrum van het ministerie biedt informatie en educatie over seksualiteit, waaronder seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). In deze afdeling worden ook tests uitgevoerd op lokale mensen, jongvolwassenen én ongedocumenteerde personen. Op verzoek worden er ook voorlichtingen gegeven op scholen en aan geïnteresseerde groepen. Er is geen afspraak nodig, je hoeft niet nuchter te zijn en menstruatie is geen bezwaar. Voorafgaand aan de test vindt er een gesprek plaats om meer te weten te komen over de seksuele geschiedenis van de persoon, en indien nodig wordt de test uitgevoerd. Er wordt getest op de vijf meest bekende infecties: HIV, hepatitis, chlamydia, gonorroe en syfilis.