Lokale visserboot gezonken

Afgelopen zondag was een lokale vissersboot in nood. De boot was aan het zinken waardoor de kapitein de hulp van de kustwacht inschakelde. Een andere lokale vissersboot voer met een waterpomp naar de locatie om het vaartuig in nood te helpen. Bij aankomst bleek de vissersboot echter al zodanig gezonken te zijn dat deze niet meer gered kon worden. De twee opvarenden zijn veilig door de kustwachthelikopter aan land gebracht.

Meer over gezonken kustwacht visserboot