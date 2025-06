‘Low’ Martines blijft voorlopig vast zitten

Het gerecht in eerste aanleg heeft zich gisteren opnieuw gebogen over de detentie van Michelangelo ‘Low’ Martines. Daarbij is het verzoek afgewezen om de leider van partij KEM in vrijheid te stellen in afwachting van de verdere behandeling van zijn zaak. Martines wordt ervan beschuldigd betrokken te zijn bij verschillende drugshandelzaken als organisator en coördinator. Het zou in totaal gaan om 120 kilo cocaïne. Ook wordt hij beschuldigd van het witwassen van geld. Martines werd in november vorig jaar gearresteerd, enkele weken later stapte hij op als Statenlid. De zaak tegen hem wordt inhoudelijk behandeld op 20 augustus om 10 uur ’s ochtends.

Zijn advocaten, mr. Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en mr. Marije Vaders, deden een dringend beroep op de rechtbank om hun cliënt voorlopig vrij te laten in afwachting van aanvullende onderzoeken die zijn aangevraagd. Beide advocaten probeerden de rechter ervan te overtuigen dat de manier waarop het Openbaar Ministerie de zaak heeft behandeld niet correct is verlopen. Volgens hen heeft het OM bewust waardevolle informatie achtergehouden om zo hun zaak sterker te maken, terwijl er mogelijk veel gegevens zijn die in het voordeel van Martines zouden kunnen werken. Rechter mr. Bracht vindt dat de beschuldigingen tegen Martines te zwaar wegen om hem vrij te laten. Daarom blijft hij voorlopig in detentie.