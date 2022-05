Luchthaven Hato krijgt accreditatie

Luchthaven Hato heeft haar ambities voor de beste klantervaring naar een hoger plan getild. De airport is onlangs geaccrediteerd op het eerste niveau binnen het klantervaringsprogramma van de non-profitorganisatie Airports Council International. Het accreditatieprogramma is een wereldwijde standaard voor luchthavens om de ervaring van reizigers op vijf niveaus te managen. De klantervaring is een van de prioriteiten van luchthaven Hato. De Curaçaose luchthaven werkt toe naar accreditatie op niveau 2.

Meer over accreditatie hato klantervaring