Luchthaven krijgt nieuwe tourbusstop

Jonny Andersen, CEO van CAP, benadrukte het belang van het project in zijn toespraak: “Onze luchthaven heeft de afgelopen maanden een enorme groei doorgemaakt, en met die groei komt de noodzaak van strategische infrastructuurverbeteringen. De nieuwe tourbusstop is een van de vele stappen die we nemen om de passagierservaring te verbeteren, vooral nu we ons voorbereiden op het drukke seizoen later dit jaar.”