Luchtvervuilingsniveau Curaçao ‘ongezond’

De mate van luchtvervuiling op Curaçao steeg vanochtend naar het ongezonde niveau van 159. Dit komt door de een grote golf aan saharazand die over het eiland waait. Dat meldt het Caribbean Weather Center. Bij dit niveau is de luchtkwaliteit schadelijk voor iedereen. Het weercentrum verwacht dat het cijfer in de loop van de dag zal dalen tot het niveau waarop het enkel schadelijk is voor mensen met ademhalingsproblemen. Deze personen wordt geadviseerd om binnen te blijven, gezonde mensen kunnen hun activiteiten buitenshuis het beste beperken.

.