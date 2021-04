Luigi Faneyte verlaat Kumun

Luigi Faneyte heeft vandaag laten weten dat hij is opgestapt als voorman van de partij Kumun. Hij bedankt alle 1595 mensen die op 19 maart op Kumun hebben gestemd en zegt dat hij verder gaat als onafhankelijke professional in de politiek. Kumun had als belangrijkste streven om Curaçao een volwaardige gemeente van Nederland te laten worden. De partij zei te willen werken aan een referendum daarvoor, maar kreeg te weinig stemmen voor een zetel in het parlement.