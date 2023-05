Lutsharel Geertruida op lijstje FC Barcelona

Lutsharel Geertruida kan rekenen op interesse uit Spanje. De 22-jarige verdediger van Feyenoord zou volgens de Catalaanse sportkrant Mundo Deportivo op het verlanglijstje staan van FC Barcelona. De kampioen van La Liga is voor komend seizoen op zoek naar een nieuwe rechtsback. De verdediger met Curaçaose roots vertolkte dit seizoen een belangrijke rol in de succesvolle jacht op de titel van Feyenoord. Geertruida speelde 28 eredivisieduels. In maart maakte hij zijn debuut in de basis van Oranje. Door een hamstringblessure kwam er voortijdig een einde aan zijn eerste interlandperiode bij het Nederlands Elftal.