Luxe cruiseschepen naar Curaçao

MEO-minister Cijntje hoopt in het seizoen 2024-2025 luxe cruiseschepen naar het eiland te krijgen. Dat stelt hij nadat hij de grootste internationale cruisebeurs en -conferentie in Fort Lauderdale bijwoonde. Tijdens de beurs zijn er ontmoetingen geweest met grote cruisemaatschappijen als Royal Caribbean International, Carnival Cruises en Norwegian Cruise Line. Zo is er gesproken over verschillende mogelijkheden tot samenwerking.