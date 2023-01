Luxueuze megajacht op Bonaire

Afgelopen week heeft Bonaire voor het eerste bezoek gehad van de exclusieve megajacht Evrima. Het schip is onderdeel van de luxe Ritz Carlton Yacht Collection. Passagiers worden in luxe ondergedompeld. Het verblijf aan boord is net als een overnachting in een vijfsterren resort. De mega jacht biedt plek aan maximaal 298 personen. Voor elke gast is er een bemanningslid aan boord. Volgens het Bonairiaanse toeristenbureau maakt het bezoek deel uit van het Tourism Recovery Plan. Bonaire wil meer luxe jachten naar het eiland halen. Evrima maakte vorig jaar november zijn eerste tocht. Curaçao en Aruba zijn ook opgenomen in de route van 2023 en 2024.