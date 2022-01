Maandag besluit over carnavalsvakantie

Na het weekend wordt duidelijk of de carnavalsvakantie doorgaat of niet. Minister van Heydoorn kondigde vorige week aan dat deze Time Out week wordt gecompenseerd met de carnavalsvakantie. Maandag 28 februari is een bij de wet geregelde vrije dag en dat kan niet zomaar veranderd worden. De minister laat zich deze week juridisch adviseren en komt maandag met het besluit. Dan beginnen de scholen ook weer voor het eerst na de kerstvakantie. Die werd met 1,5 week verlengd door de toenemende covidbesmettingen.