Deze maandag besluit over mogelijke nieuwe lockdown

Deze maandag wordt duidelijk of Curacao een nieuwe lockdown krijgt, vertelde minister Steven Martina vanmiddag tijdens een briefing. Dan evalueert de regering of een lockdown inderdaad nodig is en nemen ze daarover een besluit. Dat hangt af van het aantal besmettingen en hoe goed we ons aan de regels houden. Nederland heeft het reisadvies voor Curacao vandaag op Code Oranje gezet, wat in de praktijk veel gecancelde vakanties en een grote klap voor toerisme en horeca betekent. Martina gaf aan zo snel mogelijk terug naar Code Geel te willen, en dat kan volgens hem alleen door je goed aan de regels te houden, anders dreigt een nieuwe lockdown.

Code Oranje betekent dat Nederlandse vakantiegangers op Curacao bij terugkeer in Nederland verplicht in quarantaine moeten. TUI heeft haar pakketreizen inmiddels gecanceld. Losse vliegtickets worden voorlopig nog wel verkocht en vluchten worden nog niet gecanceld – dat hangt vermoedelijk af van de vraag naar tickets de komende tijd.