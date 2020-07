‘Maar 1 besmetting uit Europa’

Sinds 1 juli heeft Curaçao ruim 10.000 passagiers uit Europa verwelkomd. Bij één bezoeker is een coronabesmetting geconstateerd. Dat heeft epidemioloog Izzy Gerstenbluth bekend gemaakt. Volgens hem zijn er afgelopen maand meer besmettingen geregistreerd, maar dat gaat allemaal om Amerikanen die via Aruba naar Curaçao zijn gereisd. Alle patiënten zitten in quarantaine.

Op Curaçao zijn sinds het begin van de corona-pandemie 29 besmettingen geregistreerd. Daarvan zijn 27 mensen hersteld. Er is nog één actieve besmetting op het eiland. Vier maanden geleden is een Nederlandse toerist overleden die besmet was met het coronavirus.