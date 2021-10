Op ons eiland is de afgelopen 24 uur maar 1 persoon positief getest op het coronavirus. In totaal zijn er nu 154 actieve besmettingen op Curaçao. Dat is het laagste aantal sinds 9 mei dit jaar. Toen bleef het aantal besmettingen gedurende een maand dalen. Of de daling nu verder door zal zetten is lastig te voorspellen.