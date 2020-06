Maarten Schakel naar Paradise FM

PERSBERICHT

Per juli 2020 breidt het team van Paradise FM en HITradio 915 verder uit. De populaire radio DJ en een van de bekendste stemmen van het eiland, Maarten Schakel, zal zijn overstap maken. Bij de snelst groeiende zendergroep van Curaçao gaat hij aan de slag als presentator van de ochtendshow op Paradise FM. Tevens zal hij samen met de huidige station manager Joris Reer de kar(ren) gaan trekken op strategisch niveau.

Schakel zelf kan niet wachten: “In juli begin ik met de ochtendshow op Paradise FM en word ik herenigd met de grootste artiesten aller tijden, zoals U2, Maná, Earth Wind & Fire afgewisseld met wat frisse hits. Ik kan me wat meer met nieuws gaan bezighouden. En de leukste uitdaging is om met het Paradise en Hitradio team deze zenders nog meer ‘van het eiland’ te maken.”

Ook Reer is blij met de komst van Maarten: “Maarten is een uiterst gepassioneerde en getalenteerde radiomaker, met journalistieke kwaliteiten. Daarnaast is hij door zijn deelname aan het Tumbafestival, als DJ op feesten en als organisator van de Curaçao Clean Up een vertouwde naam voor veel mensen. De laatste maanden zijn Paradise FM en Hitradio915 op diverse vlakken stevig aangepakt en opgefrist. Nu is de tijd aangebroken dat we deze merken naar the next level brengen.”

Sales & Marketingmanager Rohani de Pont ziet zijn komst als een logische stap. “Steeds meer mensen weten het vernieuwde Paradise FM en HITradio 915 te vinden. Met Maarten aan boord halen we nóg meer relevantie binnen. “

De exacte datum van de start van de nieuwe ochtendshow zal later via diverse kanalen bekend worden gemaakt.