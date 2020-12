Maatregelen blijven gelden tot 11 januari

De huidige coronamaatregelen blijven op Curaçao in ieder geval de komende weken gelden. Dat heeft minister-president Eugene Rhuggenaath vanmiddag gezegd. Dat betekent dat de avondklok blijft gelden, mensen niet in groepen bijeen mogen komen en zoveel mogelijk afstand moet worden gehouden. Epidemioloog Izzy Gerstenbluth stelde vanmiddag dat het goede nieuws is dat we niet in lockdown gaan, terwijl dat wel het geval is in veel andere landen.