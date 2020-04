Maatregelen ook geldig tijdens paasweekend

Vrijdag is het Goede Vrijdag gevolgd door de paasdagen op zondag en maandag. De regering wijst erop dat ook op deze dagen de Shelter In Place maatregelen gelden en het niet de bedoeling is dat je onnodig uit huis gaat of mensen uitnodigt. Ook ABC busbedrijf rijdt niet deze dagen: de kleine busjes en taxi’s wel.

Mensen die normaliter op vrijdag en maandag boodschappen mogen doen, wordt aangeraden dit vandaag of donderdag te doen (op de andere dag dus dat je aan de beurt bent) of na te gaan of de supermarkt open is. Voor zo ver bekend is

Mangusa: vrijdag gesloten en maandag open tot 2 uur ‘s middags

Van der Tweel Zeelandia: beide dagen gewoon open

Carrefour: vrijdag en maandag geopend tot 2 uur ’s middags

Op zondag zijn alle supermarkten dicht. Ook ABC Busbedrijf rijdt dan niet.