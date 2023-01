Maatregelen op Fuikdag

De Kustwacht en de politie gaan zondag streng controleren op Fuikdag. Deze controles zijn zowel op zee als langs de kust. Zo mag er geen alcohol worden verkocht op het grootste bootevenement van het jaar. Ook mogen dj’s en artiesten geen muziek afspelen op vlotten en podia. Sowieso is na vijf uur ‘s middags geen muziek toegestaan. De brandweer zal controles uitvoeren voor wat betreft het aansteken van vuur aan boord in verband met barbecueën. Tot slot is het niet toegestaan om als ’taxi’ personen te brengen en op te halen. In het verleden bleven mensen achter waardoor ze, om in de bewoonde wereld te komen, via privéterrein liepen.

