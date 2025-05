‘Machine in aantocht om kippenmest te verwerken’

Volgens de directeur van Egg Farm Moderno, José Dovale, is er een machine naar Curaçao onderweg om kippenmest te verwerken. Deze zou in de tweede helft van dit jaar uit Duitsland aan moeten komen. Hij moet daarna met behulp van speciale deskundigen uit het buitenland in elkaar worden gezet. Daarmee moet er een eind komen aan de overlast die er nu bestaat op Dam Pretu, waar sinds enkele maanden de mest naar toe wordt gebracht. De aanschaf van de machine is volgens Dovale een grote investering.

Volgens Dovale, tegen de Extra, werd pas gisteren de bouwvergunning verkregen om ruimte voor de machine te creëren. Egg Farm Moderno is moe van de vele discussies over dit onderwerp en zegt dat het bedrijf niets anders doen dan de mest te plaatsen op een plek die door de overheid is aangewezen. Volgens hem wordt er door tegenstanders allerlei verwijten gemaakt richting het bedrijf die onterecht zijn.