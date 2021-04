Mahaai klaagt voor zoveelste keer over water

Buurtbewoners in Mahaai hebben voor de zoveelste keer aan de bel getrokken bij de overheid om iets te doen aan de wateroverlast. Op de Angloweg kan het water niet goed weg, waardoor het omhoog gepompt wordt en regelmatig de straat onder water staat. Dat stroomt vervolgens ook naar de Mahaaiweg. De spreekwoordelijke druppel was afgelopen week wéér een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door de watergladheid van de weg raakte en in de middenberm tegen een boom botste. Volgens de buurtbewoners is er op het nieuwe asfalt een sliblaag ontstaan die onherstelbare schade heeft aangericht.