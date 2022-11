Maiden Call Disney Magic op Bonaire

Het cruiseschip Disney Magic is zaterdag voor het eerst aangekomen op Bonaire. Aan boord werd de zogenoemde โ€˜maiden callโ€™ ceremonie gehouden. De kapitein en bemanning werden ontvangen door een delegatie van de Bonairiaanse regering en toeristenbureau. De kapitein was met name onder de indruk van het โ€˜mooie groenโ€™. Het schip had ruim 1.800 passagiers aan boord, waarvan bijna 800 zich hadden ingeschreven voor een tour of activiteit op het eiland. Het schip heeft een maximumcapaciteit van 2.700 passagiers.ย

Cruisepassagiers ontmoeten aan boord hun favoriete Disney figuren. In de theaters worden klassiekeย Disney musicals opgevoerd. Ook kunnen ze genieten van de nieuwste Disney films in 3D. Het schip is 300 meter lang, ontworpen in Art Deco stijl en maakte op 30 juli 1998 haar eerste cruise. De Disney Magic vaart voornamelijk in Bahamas, Caribbean en Europa.