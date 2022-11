‘Maken van excuses is stap in de goede richting’

Het bericht dat het Nederlandse kabinet een besluit heeft genomen over het maken van excuses voor het slavernijverleden is een stap in de goede richting. Dat zegt Gilbert ‘Gibi’ Bacilio, voorzitter van het Platform voor slaverij en de erfenis van de slavernij op Curaçao. Maar wat hem betreft horen erkenning, excuses en herstel bij elkaar. Bacilio stelt dat bij herstel ook reparatie betalingen horen. Dat moet volgens hem meer zijn dan de 200 miljoen euro voor een bewustwordingsfonds dat nu bekend is geworden. Volgens Bacilio gaat het om een groter bedrag dat ten goede moet komen aan onder meer de economie en het onderwijs van de eilanden.

Volgens Bacilio hebben de Caribische eilanden van het Koninkrijk, samen met Suriname, eerder voorgesteld in een gezamenlijke commissie te praten over de tekst van de excuses en de wijze van herstelbetalingen. Daarnaast hoopt Curaçao ook op een eerherstel van Tula, de slavenleider die in 1795 op Curaçao door Nederland werd veroordeld en ter dood gebracht.