Man (19) doodgeschoten in Kaya Meteorológiko

Een 19-jarige man is donderdagmiddag doodgeschoten de Kaya Meteorológiko in de wijk Seru Fortuna. Hij zat in een auto toen hij iets na half drie werd beschoten. Hij werd door meerdere kogels geraakt en zocht daarna zwaar gewond hulp in een huis in de Kaya Yobida. Een ambulance kwam snel op die plek aan, maar er kon niets meer voor de man worden gedaan. Het gaat om Sharistone Benito, geboren op Curaçao. Op de plek waar de man werd beschoten trof de politie meerdere kogelhulzen aan. Ook zijn er ook enkele, niet nader genoemde, voorwerpen meegenomen door de politie die nog moeten worden onderzocht.

De auto waar de doodgeschoten man in zat is in beslag genomen voor nader onderzoek. Ook is het lichaam in beslag genomen voor nader onderzoek.

Foto Archief