Man (20) aangehouden die met vals geld probeert te betalen

De politie heeft gistermiddag een 20-jarige man aangehouden die probeerde te betalen met valse biljetten van honderd gulden in een zaak aan de Kaminda Hensley Meulens. De politie kreeg hierover rond kwart voor vier een melding. In de buurt van de zaak werd de op Curaçao geboren man met de initialen Q.L.V.T..aangehouden. Hij is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die zijn voorlopige hechtenis heeft bevolen in afwachting van verder onderzoek.