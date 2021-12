Man (20) aangehouden voor 600 kilo cokeroof

Het arrestatieteam van de politie heeft opnieuw een man aangehouden in verband met de grote cokeroof uit het politiedepot drie jaar geleden. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De verdachte werd vanmorgen vroeg van zijn bed gelicht. Het gaat om iemand van 20, die ten tijde van de roof dus 17 was. Wat zijn relatie tot de zaak is, maakt het OM niet bekend. Hij is niet de eerste in de zaak die wordt aangehouden. Enkele eerdere aangehouden mensen zitten momenteel niet vast. Het is niet duidelijk of die nog verdachte zijn.

De roof van 600 kilo cocaine uit het politiedepot in Rio Canario zorgde ruim drie jaar geleden voor veel ophef. De coke was in beslag genomen en lag daar om vernietigd te worden. Er wordt gespeculeerd dat de dieven hulp van binnen het politiekorps hebben gehad. Tot nu toe is er nooit een gram teruggevonden. Het onderzoek vindt plaats onder de naam Inex 2.0.