Man (27) opgepakt op luchthaven Hato

De politie heeft vanmiddag bekend gemaakt dat ze gisteravond een 27-jarige man hebben gearresteerd op luchthaven Hato. De man stond op het punt van Curaçao weg te vliegen. Volgens de politie is hij verantwoordelijk voor het plegen van een overval op een minimarket in Sta. Maria op 9 oktober van dit jaar. Na de arrestatie heeft is vanochtend een huiszoeking verricht in het huis van de man in de wijk Buena Vista. Daarbij zijn verschillende artikelen in beslag genomen. De politie heeft de zaak verder in onderzoek. De man zit voorlopig vast.