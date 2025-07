Man (52) aangehouden in verband met dood Dominicaanse vrouw (76)

De Curaçaose politie heeft gisteren een 52-jarige op Curaçao geboren man aangehouden in verband met de dood van een Dominicaanse vrouw van 76 jaar. Op 7 januari van dit jaar werd in de namiddaguren een levenloos lichaam aangetroffen in een vergevorderde staat van ontbinding. Het lag in de buurt Sabana Hundu achter een container. In het lichaam werden 50 bolletjes met cocaïne aangetroffen, die samen ongeveer 1 kilo wegen met een geschatte straatwaarde van zo’n 50.000 euro. De man werd gisteren gearresteerd in de Kaya Janten, daarna vond een huiszoeking plaats, waarbij verschillende spullen in beslag werden genomen.

Het slachtoffer is de 76-jarige B.M. Marti Sosa, van Dominicaanse nationaliteit. De vrouw arriveerde op 27 december 2024 op Curaçao en zou de volgende dag naar Europa reizen. Ze werd echter de toegang tot het vliegtuig geweigerd omdat ze in een rolstoel zat en er niemand was om haar te begeleiden. Het onderzoek in deze zaak loopt nog en de politie doet een oproep aan iedereen die informatie heeft over deze zaak om contact op te nemen met de politie via het nummer 917 of de anonieme tiplijn 108.