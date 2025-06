Man (53) zakt in elkaar op Hato en overlijdt

Een 53-jarige man is gisteren op luchthaven Hato onwel geworden en kort daarop overleden. Hij stond op het punt om te reizen, maar zakte iets na zes uur ’s middags plots in elkaar. Direct werd een ambulance gestuurd en samen met een arts werd geprobeerd om eerste hulp te verlenen aan de man, maar dat mocht niet baten. Het gaat om de op Curaçao geboren Wensley Klepper. De officier van justitie gaf opdracht om het lichaam in beslag te nemen voor verder onderzoek.