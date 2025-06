Man aangehouden in verband met diefstal en verduistering in supermarkt

De Curaçaose politie heeft woensdagmiddag een 34-jarige man gearresteerd op een politiebureau. Dat gebeurde door leden van het atrakoteam. De op Curaçao geboren man was uitgenodigd om zich daar te melden in het kader van een onderzoek naar een langlopende zaak van diefstal en verduistering in een supermarkt in de omgeving van Mahaai. Dit zou hebben plaatsgevonden tussen januari en mei van dit jaar, zo heeft de politie gisteravond bekend gemaakt.

Een plaatsvervangend officier van justitie heeft bepaald dat de man voorlopig vast blijft zitten. Het onderzoek wordt voortgezet.