Man aangehouden voor mishandeling

De politie heeft zaterdag een 34-jarige man aangehouden die verdacht wordt iemand met een fles te hebben mishandeld. Dit meldt de politie. Het slachtoffer en de dader raakten verwikkeld in een woordenwisseling bij een snèk aan de F.D. Rooseveltweg. De verdachte pakte een fles en verwondde de man aan zijn arm. Het slachtoffer werd per ambulance vervoerd naar de spoedeisende hulp. De dader zit in voorarrest in afwachting van meer onderzoek.

