Een kemphaan wilde gisteren zijn woning in vuur en vlam leggen vanwege een ruzie met zijn vriendin. De 38-jarige Curaçaoënaar had benzine op het balkon gegoten met de intentie om deze aan te steken. Kort daarvoor bedreigde hij zijn vriendin en vernielde hij verschillende spullen in het huis. De politie die voor de melding van relationeel geweld naar het huis in St. Joris uitrukte, arresteerde de verdachte voor vernieling en bedreiging.