Een man is gisteravond aangevallen en bijna doodgebeten toen hij een hond eten wilde geven. Dat gebeurde op Sint Michiel. Volgens de Èxtra was het baasje van de hond in het buitenland en viel de man in voor de eigenlijke oppasser. De hond kende deze man niet en viel hem aan toen hij op het erf kwam. Het zou om een rottweiler of pitbull gaan.

