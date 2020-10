 MAN accepteert akkoord met Nederland

De politieke partij MAN accepteert het akkoord met Nederland. Dat heeft partijleider Steven Martina zojuist bekendgemaakt in een persconferentie. In combinatie met de consensusrijkswet geeft de MAN-fractie goedkeuring, zo laat Martina weten. Morgen zal het parlement beslissen of zij akkoord gaat. Eerder liet de MAN weten geen consensusrijkswet de willen, maar nu zegt Martina dat dit belangrijk is voor de ‘landen pakketten’. Ook is de MAN blij met de naamsverandering van CHE naar OHO, waardoor er meer als een bank wordt gefunctioneerd qua financiering. De rol van de entiteit is volgens Martina beperkter, waardoor er nu geen andere autoriteit is dan de overheid.