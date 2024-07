De politie werd maandagmiddag opgeroepen naar een adres in de Jan H. Fergusonstraat in Otrobanda. De meldkamer ontving een bericht van een bedreiging. Een buurtbewoner had ruzie gekregen met een buurman, waarna deze laatste hem met een machete bedreigde. De 40-jarige verdachte werd door de politie gearresteerd en zit vast in afwachting van verder onderzoek.

