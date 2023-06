De politie in Otrobanda moest deze week uitrukken naar een adres in de Kaya Fishtail in de wijk Fortuna Ariba. Daar verklaarde de bewoonster dat zij door haar ex bedreigd was met de dood. De 32-jarige Curaçaoënaar wilde haar doodschieten na een felle discussie. De verdachte was al vertrokken toen de politie aankwam, maar die wist hem alsnog te arresteren.