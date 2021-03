Man doodgeshoten in Berg Altena

In Berg Altena is afgelopen nacht een man vermoord, dat meldt de Extra. De politie kreeg rond 10 uur ’s avonds een melding van een schietpartij. In de buurt van Casa Cuna werd er een man gevonden die geen teken van leven meer gaf. Het gaat om de 21-jarige Nichael M.A. Richards. De ambulance arriveerde later op de Bergweg, maar kon niets meer voor de man doen. De politie onderzoekt de zaak.

Ook bij de Mahumaweg was het onrustig, daar zouden verschillende schoten zijn gelost. Ook was er sprake van een hit and run op de Schottegatweg, waarbij een auto met veel schade bleef zitten.