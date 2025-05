Man ernstig mishandeld in Punda

De politie moest donderdagochtend met spoed naar Punda nadat ze een melding hadden gekregen van een steekpartij. Daar aangekomen troffen ze een man aan die was mishandeld en ook steekwonden had opgelopen. Volgens de politie was er sprake van een ernstige situatie en was een de oren van de man er bijna helemaal afgehakt. Hij is met spoed met een ambulance naar het CMC gebracht waar hij direct medische hulp kreeg. De politie heeft de zaak in onderzoek.