Een man is tijdens bouwwerkzaamheden ernstig verwond geraakt na een val meer dan 4 meter. Zo schrijft de Èxtra. De man zou nog tijdens zijn val nog een muur hebben geraakt voordat hij op de grond terechtkwam. Hij liep verwondingen op aan de benen, in de arm en aan het hoofd en is met spoed naar het CMC getransporteerd. De dienst veiligheidsinspectie is van het voorval op de hoogte gebracht.

