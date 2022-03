Man gearresteerd voor bedreiging met vuurwapen

Een 31-jarige man is gisteren opgepakt voor illegaal wapenbezit. Ook had hij twintig zakjes met marihuana bij zich. De man meldde zich gisteravond bij het politiebureau van Barber. Daar werd hij in de boeien geslagen. Eerder op de dag moest de politie naar een minimarkt in Leliënberg uitrukken. Een man zou daar met een vuurwapen hebben staan dreigen. Bij aankomst trof de politie een groep mannen aan. Zij bleken een vuurwapen en twintig zakjes met marihuana bij zich te hebben. De verdachte die nu in voorarrest zit, bekende op het politiebureau schuld.

