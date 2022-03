Een 26-jarige man is zaterdag gearresteerd voor het illegale bezit van een wapen. De man gedroeg zich verdacht toen hij bij de verkeerslichten van Biesheuvel de politie zag. De agenten besloten daarop de auto te controleren. In de wagen vonden ze een geladen Glock-pistool. Het vuurwapen is in beslag genomen. De verdachte is aangehouden en zit voorlopig vast.

