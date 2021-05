Een man is ernstig gewond geraakt na een gasexplosie in zijn huis bij Lagunisol. Gistermiddag rond twee uur rukten de hulpdiensten uit naar het resort aan de Caracasbaaiweg. Daar troffen zij het slachtoffer verward aan in het zwembad. Hij is met tweedegraads brandwonden naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Het huis heeft veel materiële schade geleden door de explosie. Dat schrijft de Extra. De oorzaak was vermoedelijk een gaslek.

