MAN heeft kritiek op Covidbeleid

Politieke partij MAN is kritisch op het Covidbeleid van de regering. De blauwe partij vindt dat de maatregelen te laat zijn aangescherpt. Daardoor konden de besmettingen zo snel oplopen. MAN miste ook een campagne over de testprocedure na de invoering van zelftests. Giselle McWilliam gaat vragen stellen aan premier Pisas over het uitvallen van ambtenaren. Verschillende overheidsdiensten liggen plat omdat het personeel ziek of in isolatie is. Het verkorten van de isolatie- en quarantainetijd naar 5 of 7 dagen zou daarbij kunnen helpen.